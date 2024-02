Lisboa acompanha cortejo europeu de quedas. Altri e EDPR em mínimos de outubro

As bolsas europeias não fizeram jus ao ditado "alegria no Entrudo que amanhã é de cinzas" e terminaram a sessão em contramão com o espírito carnavalesco, em terreno negativo. Por cá, a praça nacional seguiu a mesma tendência.



A principal montra da bolsa de Lisboa, o PSI, recuou 0,97% para 6.134,12 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o índice, a esmagadora maioria (13) terminou a sessão no vermelho e três terminaram o dia em terreno positivo.



O sentimento dos investidores foi pressionadom sobretudo, pelos números da inflação nos EUA, que ficaram acima do esperado em janeiro, segundo os dados publicados esta terça-feira.





A Altri comandou a tabela das perdas, ao derrapar 2,61% para 4,33 euros, tendo terminado a sessão em mínimos de outubro do ano passado.





Entre os pesos pesados, a família EDP e a Galp foram as que mais pressionaram o índice. A EDP Renováveis caiu 2,11% para 13,90 euros, tendo também fechado as negociações em mínimos de quatro meses. Já a casa-mãe, EDP, desvalorizou 1,28% para 3,78 euros.





Já a petrolífera liderada por Filipe Silva recuou 1,61% para 14,35 euros, em contraciclo com o ouro negro, que valoriza tanto em Londres como em Nova Iorque, à boleia do "outlook" positivo da Agência Internacional de Energia sobre a procura de crude.





No restante setor energético, a Greenvolt terminou perto da linha de água (0,06%) para 8,10 euros, enquanto a REN recuou 1,13% para 2,18 euros.





No setor do retalho, a Jerónimo Martins desvalorizou 0,46% para 21,84 euros, no mesmo dia em que o grupo financeiro Erste cortou a recomendação e o "target" da Jerónimo Martins.





Entre as papeleiras, além da queda da Altri, a Navigator cedeu 1,44% para 3,71 euros enquanto a Semapa perdeu 1,15% para 13,72 euros.

A Corticeira Amorim foi a que mais contrariou a tendência, tendo valorizado 0,54% para 9,29 euros, seguida do BCP que somou 0,12% para 0,2605 euros, contrariando a tendência do setor europeu da banca.

Depois de a Galp ter apresentado as contas do trimestre e do ano esta segunda-feira, os investidores acompanham a continuação da "earnings season" das cotadas do PSI, que começa a acelerar a partir da próxima semana.



(Notícia atualizada às 16:57 horas).