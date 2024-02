há 11 min. 08h54

Petróleo valoriza à espera do relatório da OPEP

O petróleo valoriza, animado por indícios de um maior aperto na oferta de crude e pela antecipação de um relatório da OPEP, numa altura em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo mantém os planos de cortar na oferta para dar fôlego aos preços.





O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, segue a somar 0,31% para 77,16 dólares por barril.

Já o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua ainda 0,30% para 82,25 dólares.

Uma parte considerável da frota de petroleiros que a Rússia usa para a entrega de crude está parada devido às sanções dos EUA, no âmbito da guerra na Ucrânia, avança a Bloomberg, citando o sistema de "tracking" de embarcações.O petróleo já ganhou mais de 6% este ano, mas ainda não disparou. O impacto dos cortes de produção da OPEP e do conflito no Médio Oriente tem sido amenizado por uma maior oferta fora deste grupo de exportadores, bem como por incertezas em torno do rumo da procura.Espera-se que o relatório mensal da OPEP venha esclarecer quais vão ser os equilíbrios globais no próximo trimestre.