Lisboa acompanha dia negativo na Europa com palavras de Powell

O PSI recuou 0,65%, para os 6.203,84 pontos, acompanhando a tendência das praças europeias num dia em que o presidente da Fed deixou antever que a Reserva Federal dos EUA não irá abrandar, para já, o ritmo de subida das taxas de juro. Acresce que, segundo a Reuters, vários membros do Banco Central Europeu (BCE) defendem igualmente um aumento das taxas de juro na Zona Euro de 75 pontos base em setembro.A Galp foi a única cotada do índice nacional a terminar o dia com ganhos, enquanto três empresas fecharam inalteradas e as restantes 11 no vermelho.A EDP Renováveis liderou as perdas, ao cair 2,08%, para 25,86 euros. Esta tendência foi comum ao setor elétrico, com a Greenvolt a ceder 0,98% e a EDP a cair 0,66%, depois de, durante a sessão, ter tocado máximos desde 14 de abril do ano passado ao cotar nos 5,21 euros.Também a pressionar o índice destacou-se o BCP, com um recuo de 1,46%.A Galp, com uma subida de 0,22%, foi a exceção ao dia negativo, enquanto REN, Jerónimo Martins e Mota-Engil terminaram a sessão inalteradas.