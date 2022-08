Jerónimo Martins e Galp não seguram bolsa no verde. PSI cai 0,55%

Leia Também Lisboa acompanha dia negativo na Europa com palavras de Powell

A bolsa de Lisboa arrancou a semana em passo acertado com os principais mercados mundicais, que reagem ainda com perdas ao discurso de sexta-feira de Jerome Powell. O líder da reserva federal norte-americana defendeu a manutenção de uma política monetária mais apertada mesmo que a inflação comece a dar tréguas.Por cá, na manhã desta segunda-feira, o PSI arrancava a negociação a ceder 0,55% para os 6.169,86 pontos e com 11 empresas a desvalorizar contra apenas quatro a subir.A liderar os ganhos estão dois dos pesos pesados do principal índice português, Jerónimo Martins e Galp Energia, que sobem 0,61% e 0,22% respetivamente. A petrolífera portuguesa acompanha a tendência dos preços do crude que negoceiam esta manhã em alta nos mercados mundiais.Também com sinal verde estão a Mota-Engil, que sobe 0,17%, e a Nos, a avançar 0,11%.Contudo, todas as restantes cotadas estavam a desvalorizar nos primeiros minutos da negociação. A Greenvolt sofre a queda mais acentuada, recuando 2,27%, seguida pela Navigator, a perder 1,97%. Semapa (-1,41%), EDP (-1,21%) e Altri (-1,07%) também registam recuos acima de 1%.De resto, o BCP perde 0,84%, a Sonae cai 0,68%, a EDP Renováveis cede 0,62%, os CTT desvalorizam 0,61% e a Corticeira Amorim recua 0,58%.A REN é a empresa com a queda menos acentuada, a perder 0,36%.Notícia atualizada às 08h28