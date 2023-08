Lisboa acompanha ganhos da Europa apoiada em EDP e BCP

A bolsa portuguesa acompanhou a tendência positiva vivida nas congéneres da Europa Ocidental e encerrou com saldo positivo a sessão desta quinta-feira. O PSI avançou 0,35%, para os 6.080,63 pontos, com sete cotadas no verde, sete em queda e dois pesos pesados - Jerónimo Martins e Galp - a terminarem o dia inalterados.A maior subida do dia pertenceu à Greenvolt, com um ganho de 1,27%, para 6,375 euros. Mas os maiores impulsionadores da bolsa nacional foram a EDP e o BCP. A elétrica avançou 1,25%, até aos 4,215 euros, enquanto o banco liderado por Miguel Maya ganhou 1,07%, para os 0,2448 euros, acompanhando a recuperação da banca europeia depois do "susto" de terça-feira com o imposto sobre os lucros extraordinários da banca italiana.Pela negativa destacou-se a Nos, que cedeu 1,13%, encerrando a valer 3,318 euros.A Ibersol perdeu 0,87%, para os 6,82 euros, enquanto os CTT caíram 0,58%, fechando nos 3,44 euros.Nota ainda para a EDP Renováveis, outro dos pesos pesados do PSI, que deslizou 0,09%, até aos 17,15 euros.