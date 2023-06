Lisboa acompanha quedas europeias e JM alivia de máximos históricos

A bolsa portuguesa terminou a sessão inaugural da semana com uma queda ligeira, acompanhando a tendência negativa das principais praças europeias. O PSI recuou 0,22%, para os 5.888,72 pontos com sete cotadas em alta, sete em queda e a Ibersol e REN a encerrarem inalteradas.A Corticeira Amorim liderou as perdas, com uma queda de 1,72%, para 9,71 euros, num dia em que o CaixaBank/BPI cortou a recomendação para as ações da empresa liderada por António Rios Amorim.A pesar no índice esteve principalmente a Jerónimo Martins, que caiu 1,33%, para os 23,76 euros. A dona do Pingo Doce aliviou dos máximos históricos alcançados na sexta-feira, quando superou pela primeira vez os 15 mil milhões de euros de capitalização bolsista O PSI foi também pressionado por outros pesos pesados, como a EDP Renováveis, que cedeu 0,68%, para 19,1 euros, EDP, que desvalorizou 0,13%, até aos 4,636 euros, e a Galp, que deslizou 0,1%, fechando nos 10,505 euros.O setor do papel também viveu um dia negativo: a Altri perdeu 1,32%, para os 4,046 euros, enquanto a Navigator cedeu 0,19%, para os 3,112 euros.Pela positiva, destacaram-se a Semapa, que avançou 2,48%, até aos 13,2 euros, bem como o BCP, que subiu 0,53%, para os 0,2086 euros, e a Sonae, que valorizou 0,48%, terminando a sessão a cotar nos 0,936 euros.