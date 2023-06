Lisboa acorda em queda ligeira pressionada pela Sonae e Galp

em prémios aos trabalhadores da empresa. Segundo a empresa do setor do papel, técnicos operacionais, quadros médios e quadros superiores alcançaram, em média, um prémio equivalente a 4,81 salários.





A bolsa portuguesa arrancou a sessão com uma queda ligeira, com o PSI a ceder 0,18%, para os 5.877,95 pontos, com oito cotadas em queda, seis no verde e duas — Corticeira Amorim e Ibersol — inalteradas.A maior queda é protagonizada pela Sonae, que desliza 0,85%, para os 0,93 euros. Ainda do lado das quedas, os pesos pesados Galp, BCP e EDP Renováveis seguem no vermelho. A Galp cai 0,67% para 10,435 euros, o BCP tomba 0,53% para 0,2075 euros e o braço verde da EDP perde 0,29%, para 19,05 euros.Pela positiva, destaca-se a Jerónimo Martins que ganha 0,34%, até aos 23,84 euros, e a Navigator que avança 0,26% para 3,12 euros. Ontem, a papeleira anunciou que distribuiu 34 milhões de euros Apenas um peso pesado se encontra no verde — a EDP — com ganhos ligeiros de 0,11% para 4,642 euros.A Corticeira Amorim e Ibersol abriram a sessão desta terça-feira inalteradas.