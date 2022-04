Lisboa despede-se da semana em máximos desde 2015. Altri lidera ganhos

O PSI terminou a derradeira sessão da semana a subir 0,71%, para os 6.106,11 pontos, mantendo-se nos níveis mais elevados desde 2015. A praça portuguesa foi, ainda assim, a que menos ganhou entre as principais bolsas europeias. Apenas três cotadas fecharam no vermelho, enquanto a Corticeira Amorim terminou o dia inalterada e 11 cotadas registaram ganhos.A Altri liderou as subidas na praça nacional com um ganho de 3,23%, para os 6,56 euros, com os investidores a aplaudirem a proposta de distribuição de dividendos anunciada ontem ao final do dia.A Mota-Engil também se destacou, com um avanço de 2,30%, depois de ter igualmente anunciado o dividendo a pagar , mas também ao admitir que poderá pagar um dividendo adicional em outubro mediante o desempenho do negócio na primeira metade do ano. A construtora revelou ainda que ganhou um contrato de mais de 200 milhões de dólares na Costa do Marfim.A Nos, por seu turno, subiu 1,94%, para 3,984 euros, num dia em que o JPMorgan subiu o preço-alvo da empresa. Da mesma forma, a Galp e a Jerónimo Martins, que ganharam 1,90% e 1,48%, respetivamente, foram alvo de revisões em alta dos "targets" para as suas ações. No caso da petrolífera por parte do Morgan Stanley , enquanto a dona do Pingo Doce foi avaliada pela Kepler Cheuvreux O BCP e a Sonae fecham o lote de cotadas que valorizaram acima de 1%, ao avançarem 1,12% e 1,08%, respetivamente.O setor elétrico foi responsável por todas as quedas do dia, num dia em que foi anunciada a intenção do Governo de taxar os lucros extraordinários obtidos com a escalada dos preços energéticos. A Greenvolt caiu 1,89%, a EDPR perdeu 1,30% e a EDP cedeu 0,22%.