Kepler Cheuvreux sobe preço-alvo da Jerónimo Martins, mas aponta desvalorização de 15,58%

A Kepler Cheuvreux fez alterações ao preço-alvo para os títulos da Jerónimo Martins, demonstrando algum otimismo. Numa nota assinada pelo analista Inigo Egusquiza Castellanos, a que a Bloomberg teve acesso, o preço-alvo é aumentado para 18,20 euros.

No anterior "research" deste analista, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg, era apontado um preço de 17,85 euros.

O novo preço-alvo representa, ainda assim, uma desvalorização de 15,58% face à cotação de fecho desta quinta-feira, quando as ações da dona do Pingo Doce chegaram aos 21,56 euros.

A recomendação feita pelo analista da Cheuvreux não sofreu alterações, mantendo-se em "reduce". Este analista tem vindo a manter esta recomendação desde janeiro, quando alterou a recomendação de "hold" para "reduce".

Dos analistas que acompanham os títulos da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos, 11 apontam para "comprar", 16 para "comprar" e dois para "vender". O atual consenso de preço-alvo está nos 21,17 euros.

Os títulos da Jerónimo Martins estão a negociar em terreno positivo esta sexta-feira, a valorizar 0,46% para 21,66 euros. Até este ponto do ano, as ações da retalhista registam uma valorização de 7,76%.



A retalhista, que tem operações em Portugal, Polónia e na Colômbia, vai apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2022 este mês, a 28 de abril. De acordo com os analistas do CaixaBank/BPI, as vendas terão sido positivas nos primeiros três meses do ano. O "número forte de vendas Like for Like (indicador de crescimento ajustado que inclui receitas geradas a partir de lojas ou produtos com características semelhantes), tanto para o Pingo Doce como para o Recheio", apontaram na altura.



