Morgan Stanley desce recomendação da Galp para "underweight" apesar de subir preço-alvo

O Morgan Stanley está mais otimista quanto ao desempenho das ações da Galp Energia nos próximos 12 meses. O banco de investimento reviu em alta o preço-alvo para os títulos, superando os 12 euros por ação. Fica, ainda assim, abaixo do consenso do mercado.Numa nota de "research" assinada por Sasikanth Chilukuru, divulgada esta quinta-feira após o fecho do mercado e a que a Bloomberg teve acesso, o Morgan Stanley passou a apontar um "target" de 12,20 euros por ação da Galp Energia. O montante compara com os 11,10 euros anteriormente apontados pelo banco de investimento e representa um potencial de valorização de 5,54% face ao preço de fecho da última sessão.O consenso do mercado indica que as ações da Galp possam valorizar 8,3% até aos 12,72 euros por ação nos próximos 12 meses. Após ser tornado público o "research" e graças às valorizações da matéria-prima, a petrolífera liderada por Andy Brown segue a ganhar 1,8% paraApesar da revisão em alta do preço-alvo, o Morgan Stanley passou a recomendação para "underweight / attractive" do anterior nível "equalweight". Entre as 24 casas de investimento que cobrem os títulos, são quatro as que têm esta perspetiva equivalente a "vender", enquanto sete apontam para "manter" e 13 para "vender".A Galp Energia tem tido um forte desempenho em bolsa nos últimos meses, em resultado do disparo nos preços do petróleo. Mesmo com a elevada incerteza e crise nas "commodities", as cotadas europeias do "oil & gas" têm ganho com o cenário. A portuguesa acumula já uma subida superior a 38% no valor das ações desde o início do ano.