Lisboa é a 8.ª bolsa que mais sobe no mundo no último mês

O índice PSI-20 dispara cerca de 20% no último mês e meio, sustentado pela forte valorização das ações do BCP e da energia, na sequência de notícias animadoras no combate à pandemia e à eleição de Biden.

