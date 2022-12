Lisboa fecha a acompanhar ganhos na Europa mas BCP cai 2%

O PSI encerrou a sessão inaugural da semana com uma subida de 0,28%, para os 5.705,30 pontos, acompanhando a tendência positiva vivida nas principais praças da Europa Ocidental. Das 15 cotadas do índice nacional, oito fecharam positivas e sete no vermelho.Os maiores avanços pertenceram a dois dos pesos pesados: a Galp, que ganhou 1,88%, para 11,94 euros, e a Jerónimo Martins, que subiu 1,2%, até aos 20,32 euros.Ainda pela positiva, a Nos ganhou 0,92%, fechando nos 3,748 euros, e a Sonae valorizou 0,66%, terminando o dia nos 0,9185 euros.No setor energético, a EDP Renováveis e a EDP subiram 0,47% e 0,22%, respetivamente, enquanto a REN valorizou 0,19%. Já a Greenvolt cedeu 1,24%.A travar os ganhos do PSI esteve, principalmente, o BCP, com uma queda de 2,01%, para os 0,1416 euros. As papeleiras registaram perdas, com a Altri a cair 1,18% e a Navigator a deslizar 0,34%.