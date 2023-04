Lisboa fecha com leve subida. BCP comanda ganhos

O PSI avaçou 0,2%, para os 6.148,92 pontos, renovando máximos desde finais de agosto do ano passado. A bolsa portuguesa acompanhou a tendência das congéneres europeias. Das 16 cotadas do principal índice nacional, nove fecharam em alta, seis no vermelho e a Ibersol terminou o dia inalterada.O BCP liderou os ganhos do dia ao subir 2,41%, para os 0,2164 euros, num dia em que a JB Capital subiu o preço-alvo das ações do banco liderado por Miguel Maya de 0,36 para 0,38 euros, mantendo a recomendação de "compra".Também a Mota-Engil se distinguiu ao avançar 2,09%, para 1,756 euros.Entre os pesos pesados, além do BCP, a Jerónimo Martins ganhou 1,03%, para 21,56 euros, enquanto a EDP valorizou uns ligeiros 0,08%, até aos 5,06 euros. A EDP Renováveis, por seu turno, cedeu 0,77%, para 20,75 euros, e a Galp caiu 1,05%, fechando nos 10,88 euros.O setor papeleiro foi o mais penalizado. A Altri perdeu 2,73%, para 4,84 euros, enquanto a Semapa recuou 1,55%, até aos 13,96 euros, e a Navigator cedeu 1,3%, terminando o dia a valer 3,334 euros.