Lisboa fecha com leve subida e BCP renova máximos de 41 meses

Num dia em que as principais praças europeias se tingiram de vermelho, a bolsa portuguesa encerrou com uma subida marginal. O PSI ganhou 0,05%, para os 5.984,49 pontos, com cinco cotadas em alta, oito em queda e duas inalteradas.A EDP Renováveis liderou os ganhos do dia ao subir 1,68%, para 19,70 euros, seguida da Mota-Engil, que avançou 1,22%, até aos 1,82 euros.Ainda a ajudar ao fecho positivo do índice nacional esteve o BCP, com uma valorização de 0,9%, para 0,2236 euros, renovando máximos desde o início de agosto de 2019. Durante o dia, o banco liderado por Miguel Maya, que apresenta resultados na próxima segunda-feira, tocou os 0,23 euros, um patamar que não alcançava desde 1 de agosto de 2019.Em terreno positivo fecharam ainda a Semapa e a Nos, com subidas de 0,74% e de 0,63%, respetivamente.Já do lado das quedas, os CTT foram a cotada mais penalizada ao recuarem 1,36%, para 3,635 euros. O retalho também pressionou o índice, com a Sonae a perder 1,15%, para 0,9925 euros, e a Jerónimo Martins a ceder 0,52%, fechando nos 19,25 euros.A Galp também contribuiu para limitar o avanço do PSI ao recuar 0,56%, para os 11,51 euros.No setor energético, além da EDP Renovávei e Galp, a REN deslizou 0,2%, enquanto a EDP caiu 0,06%, para os 4,754 euros, e a Greenvolt encerrou inalterada.