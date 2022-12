Lisboa fecha em alta com BCP a comandar ganhos

O PSI avançou 0,57%, para os 5.737,94 pontos, num dia em que as principais praças europeias se dividem entre ganhos e perdas. Das 15 cotadas do índice nacional, 12 fecharam positivas e três no vermelho.O BCP liderou os ganhos ao avançar 2,4%, para os 0,145 euros, no dia em que os acionistas aprovaram uma redução de capital de 1.725 milhões de euros.Em destaque estiveram também as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins, com subidas de 1,47%, para 0,932 euros, e de 1,08%, até aos 29,54 euros, respetivamente.A Sonae passa a integrar, através da Sonae Sierra Brasil, a maior empresa de centros comerciais da América Latina. A fusão da Sonae Aliansce com a BR Malls será concretizada a 6 de janeiro.Já a Jerónimo Martins anunciou hoje os aumentos salariais da sua retalhista na Polónia, a Biedronka, que terão um custo de 128,2 milhões de euros.Nota ainda para outro peso pesado, a Galp, que valorizou 1,38%, para os 12,105 euros, depois de ter anunciado um acordo a 20 anos para a compra de gás natural liquefeito (LNG) à norte-americana NextDecade.Na família EDP, as duas cotadas viveram sortes diferentes: a EDP ganhou 0,47%, para os 4,656 euros, enquanto a EDP Renováveis liderou as perdas no PSI ao recuar 2,14%, para os 21,07 euros.Em terreno negativo fecharam ainda a Corticeira Amorim e a Semapa, com quedas de 0,35% e de 0,16%, respetivamente.