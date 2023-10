Lisboa fecha em queda ligeira em dia sem rumo na Europa

A bolsa portuguesa encerrou com uma queda ligeira num dia em que as principais praças da Europa Ocidental se dividem entre granhos e perdas de reduzida dimensão. O PSI cedeu 0,19%, para os 6.028,07 pontos, com seis cotadas em alta e 10 no vermelho.As ações mais penalizadas foram as da Semapa, que recuaram 2,34%, para os 13,34 euros, pressionadas pelas quedas em setores industriais, nomeadamente o do papel - a Altri caiu 1,06%, para 4,288 euros, e a Navigator perdeu 1,01%, até aos 3,516 euros.Nota ainda para as quedas da Nos (-1,22%, para 3,404 euros) e da Greenvolt (-1,07%, para 6,005 euros). A empresa liderada por João Manso Neto anunciou hoje a compra da Enerpower , na Irlanda, por 25 milhões de euros.Entre os pesos pesados, a Galp recuou 0,79%, até aos 14,425 euros, num dia em que os preços do crude seguem em queda. Já a EDP Renováveis cedeu 0,5%, para 13,89 euros, enquanto a casa-mãe, a EDP, valorizou 0,4%, para os 3,75 euros.O BCP fechou a subir 0,14%, para os 0,2767 euros.No retalho, a Jerónimo Martins avançou 0,79%, para os 20,5 euros, enquanto a Sonae ganhou 0,6%, terminando o dia a valer 0,9175 euros.As maiores subidas do dia pertenceram à Ibersol e CTT, com ganhos de 0,9% e de 0,88%, respetivamente.