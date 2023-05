Lisboa fecha no vermelho com pesos-pesados do lado das perdas

A bolsa de Lisboa fechou em terreno negativo, em linha com o desempenho das restantes praças europeias. O PSI desvalorizou 1% para 5.955,77 pontos, com 12 cotadas a registarem perdas, três ganhos e uma inalterada.A liderar as quedas esteve o BCP, que viu as ações caírem para mínimos de meados de abril, num dia em que o setor da banca é dos que mais castiga na Europa. O banco recuou 2,65% para 21,31 cêntimos.Todos os pesos-pesados fecharam, aliás, com perdas. A EDP cedeu 1,58% para 4,660 euros, renovando mínimos de meados de março. Já a EDP Renováveis desvalorizou 1,30% para 19,405 euros, a Jerónimo Martins deslizou 0,79% para 22,56 euros e a Galp recuou 0,52% para 10,585 euros.Do lado dos ganhos fecharam a Corticeira Amorim, que somou 0,20% para 10,20 euros, a Semapa, com uma valorização de 0,14% para 14,12 euros, e a Altri, que subiu 0,10% para 4,204 euros.A Nos fechou inalterada nos 3,658 euros por ação.Notícia atualizada às 16h45