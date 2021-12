Lisboa fecha no vermelho com EDPR a perder 4%

O PSI-20 cedeu 0,81%, para os 5.443,95 pontos, num dia em que a maioria das praças europeias se tingiram de vermelho. A exceção foi mesmo Madrid, que avança cerca de 0,8%.Das 19 cotadas do principal índice nacional 13 sofreram perdas, enquanto cinco fecharam positivas e a Semapa terminou o dia inalterada.As cotadas da eletricidade, em particular as renováveis, foram das que mais sofreram. A EDPR caiu 4,04%, para os 20,90 euros, enquanto a Greenvolt cedeu 2,54%, fechando nos 6,15 euros. Também a REN recuou 1%, para 2,475 euros, e a EDP cedeu 0,32%, encerrando a valer 4,724 euros.A pesar no índice esteve também a Jerónimo Martins, com a dona do Pingo Doce a perder 1,46%, até aos 20,23 euros. O BCP foi outra das cotadas com maior peso a fechar negativa, embora com uma descida de apenas 0,14%, para os 13,82 cêntimos.Já pela positiva, a Galp, que hoje apresentou a parceria para o lítio com a sueca Northvolt, liderou os ganhos, somando 1,95%, para os 8,352 euros.Em alta fecharam ainda a Nos (+0,87%), Sonae (+0,41%), Navigator (+0,37%) e CTT (+0,12%).