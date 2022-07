Lisboa fecha no vermelho com energéticas a pesarem

O PSI recuou 0,94%, para os 5.884,58 pontos, num dia marcado pela primeira subida dos juros na Zona Euro em 11 anos. O BCE surpreendeu ao decidir um aumento de 50 pontos base nas taxas diretoras. As principais praças europeias dividiram-se entre ganhos e perdas, com Milão a ser mais castigada devido à crise política em Itália.Das 15 cotadas do índice nacional seis fecharam em alta e nove em queda.O setor energético foi o mais castigado, com a EDP Renováveis a perder 3,14%, a REN a cair 2,22% e a Galp a recuar 2,08%. Também a Greenvolt cedeu 1,95% e a EDP caiu 1,2%.A atenuar as perdas do índice, os CTT lideraram os ganhos ao subir 1,56%, seguido da Navigator, que apresenta resultados após o fecho, a ganhar 1,15%. Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins e o BCP ajudaram a limitar a perda do PSI com ganhos de, respetivamente, 0,66% e 0,27%.