Lisboa fecha no vermelho com Jerónimo Martins a liderar perdas

O PSI cedeu 0,63%, para os 5.833,88 pontos, contrariando as subidas registadas na maioria das principais praças europeias. Das 16 cotadas do principal índice nacional, apenas quatro fecharam em alta, tendo as restantes 12 terminado o dia no vermelho.A Jerónimo Martins, que apresenta os resultados anuais esta tarde, liderou as perdas com um recuo de 2,27%, para 20,70 euros.O dia foi também negativo para o setor do papel, com a Semapa a cair 1,48%, para 13,34 euros, a Altri a perder 1,24%, para 4,766 euros, e a Navigator a ceder 0,85%, terminando o dia nos 3,282 euros.A penalizar o índice esteve também o setor energético. A EDP caiu 1%, para 4,755 euros, a Greenvolt recuou 0,76%, para os 6,56 euros - mínimo de 10 meses -, enquanto a Galp perdeu 0,64%, para 10,115 euros, a REN cedeu 0,2%, até aos 2,555 euros, e a EDP Renováveis deslizou 0,13%, fechando nos 19,91 euros.Nota ainda para a queda de 0,81%, para os 0,195 euros, do BCP.Pela positiva, a Sonae avançou 1,49%, até aos 0,987 euros, seguida da Corticeira Amorim, que ganhou 0,72%, para 9,85 euros, Mota-Engil e CTT, com subidas de 0,52% e de 0,14%, respetivamente.