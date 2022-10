Lisboa fecha no vermelho só com Galp a subir

O PSI recuou 1,49%, para os 5.444,09 pontos, depois de fortes ganhos nas duas primeiras sessões de outubro. Num dia marcado pelo feriado nacional, a bolsa portuguesa acompanhou as quedas das congéneres europeias.Das 15 cotadas do índice nacional apenas a Galp fechou em alta e a Corticeira Amorim terminou o dia inalterada. As restantes 13 sofreram perdas.A pressionar o índice esteve principalmente a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no PSI, que tombou 3,52%. Ainda no retalho, a Sonae recuou 1,96%.Também o setor energético, com exceção da Galp, viveu um dia negativo: a Greenvolt caiu 2,92%, a EDP cedeu 1,47%, a REN perdeu 1,41% e a EDP Renováveis recuou 1,35%.O setor papeleiro também foi penalizado, com Navigator e Altri a perderem 2,06% e 2,03%, respetivamente.O BCP quase escapou "ileso", fechando a desvalorizar 0,15%, para os 0,1323 euros.A Galp escapou à maré vermelha e encerrou a ganhar 0,63%, beneficiando da subida em torno de 1,5% nos preços do petróleo após a OPEP+ ter anunciado que irá cortar a produção em novembro em dois milhões de barris diários.