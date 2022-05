Europa abre no "verde" com todos os setores a verde. Juros e euro a subir

07h31

Futuros da Europa apontam para abertura em terreno positivo

Os futuros das bolsas europeias estão a apontar para uma abertura "a verde" na manhã desta terça-feira, a acompanhar o sentimento positivo vivido na sessão asiática e a recuperar das quedas da sessão anterior. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 estão a avançar 1,011%.

A dar algum otimismo à sessão asiática desta terça-feira estiveram os esforços da China no combate à covid-19, que estão a dar algum fôlego aos investidores da região. Assim, a bolsa de Xangai fechou com ganhos de 0,47%, enquanto em Hong Kong os ganhos foram mais expressivos, com o Hang Seng a subir 2,76%. No Japão, o Nikkei avançou 0,39% e o Topix 0,18%.

Ao longo da sessão desta terça-feira os investidores vão estar atentos à divulgação das contas nacionais trimestrais, por parte do Eurostat, com dados relativos ao primeiro trimestre do ano. A mesma entidade divulgará ainda dados sobre a falência e constituição de empresas na área do euro, também com números relativos aos primeiros três meses do ano.

A época de contas trimestrais continua a decorrer e esta terça é a vez de a Vodafone divulgar os resultados do primeiro trimestre.