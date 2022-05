Altri começa a pagar dividendo a 25 de maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Altri começa a remunerar os accionistas no próximo dia 25 de maio, o que significa que as suas ações deixam de conferir direito ao dividendo a partir de 17 de maio (inclusive), informou a empresa em comunicado à CMVM.

Recorde-se que a empresa quer entregar 43,27% do capital que detém diretamente na GreenVolt, num total de 52.523.229 ações, e vai pagar também um dividendo em dinheiro no valor de 0,25 euros brutos por ação, equivalente a 51.282.918 euros.

Para o pagamento em espécie, com ações da GreenVolt, será utilizando o fator 0,25604641 (do capital social da Altri detido por cada acionista no dia 18 de maio) para se obter o número de ações a que cada acionista da Altri tem direito.

Supondo que o investidor tem 100 ações, receberá 25 títulos, que resulta do arredondamento de 25,604641 ao número inteiro inferior.

A remuneração total em dinheiro e em espécie nunca poderá superar o valor da totalidade do lucro e das reservas livres da Altri, até um valor de 112.748.942 de euros, pelo que o dividendo pode vir a ser inferior ao proposto.

A Altri divulgará no dia 24 de maio o novo montante do dividendo bruto por ação, se aplicável.