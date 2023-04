Lisboa lidera ganhos na Europa com JM e Nos a brilhar após lucros

O PSI avançou 0,83%, para os 6,244,18 pontos, sendo o principal índice europeu com melhor desempenho esta quinta-feira. Das 16 cotadas do índice nacional, 12 terminaram o dia em alta e quatro no vermelho.A Jerónimo Martins, que ontem reportou uma subida de 59% nos lucros trimestrais, liderou os ganhos ao subir 3,76%, para 22,60 euros, máximo de sete meses.Também a Nos revelou as suas contas ontem após o fecho da sessão e os números agradaram aos investidores. A operadora subiu 2,66%, para 4,01 euros.A dar força ao PSI estiveram também a família EDP, com a casa-mãe a avançar 0,78%, para 5,19 euros, e a EDP Renováveis a ganhar 1,66%, até aos 20,23 euros.Nota ainda para o BCP, que subiu 1,31%, fechando nos 0,2389 euros, acompanhando o dia positivo da banca europeia. Durante o dia, as ações do banco liderado por Miguel Maya tocaram os 0,2411 euros, máximo desde finais de julho de 2019.A Ibersol, que apresentou as contas de 2022 ao final da noite passada, valorizou 0,3%, para os 6,72 euros.A impedir maiores ganhos na bolsa portuguesa esteve, principalmente, a Galp, que caiu 1,78%, para 10,75 euros. Também no vermelho fecharam a Navigator e Mota-Engil, com quedas de 0,48% e de 0,41%, respetivamente, e a REN, que apresenta os resultados do primeiro trimestre após o fecho de hoje, que deslizou 0,18%, para 2,73 euros.