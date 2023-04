Lisboa mantém-se em máximos de agosto com ajuda do BCP

O PSI avançou 0,25%, para os 6.164,28 pontos, renovando máximos de finais de agosto do ano passado.A bolsa portuguesa acompanhou a tendência das principais praças europeias. Das 16 cotadas que compõem o índice de referência nacional, sete fecharam em alta, oito no vermelho e uma inalterada.

O BCP voltou a liderar os ganhos, ao subir 2,36%, para os 0,2215 euros, a acompanhar o bom desempenho do setor da banca na Europa, que avançou 0,17%.Também a Mota-Engil se distinguiu, ao avançar 1,82%, para 1,788 euros.Entre os pesos pesados, destacam-se também as energéticas EDP, que ganhou 0,67%, para 5,094 euros, e a Galp - que valorizou 0,55% para 10,935 euros. A EDP Renováveis, por seu turno, terminou o dia com ganhos ligeiros de 0,10%, para 20,77 euros.A travar maiores ganhos esteve a Jerónimo Martins, que cedeu 0,74% para 21,40 euros.(Notícia atualizada às 17h00)