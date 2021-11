Lisboa na "linha de água" com ganho do BCP a ofuscar perda da Galp. Sonae sobe após resultados

O índice PSI-20 arrancou a sessão desta quinta-feira sem uma tendência definida nos 5.699,44 pontos, com as empresas a oscilarem entre ganhos e perdas ligeiros. No resto da Europa, a tendência é semelhante, num dia em que os investidores tentam encontrar um rumo depois dos dados da inflação nos EUA.A Sonae, dona do Continente, valoriza 0,69% para os 1,02 euros por ação na manhã seguinte à apresentação dos resultados dos primeiros nove meses deste ano. Ontem, já depois do fecho de sessão, a retalhista registou lucros de 158 milhões de euros até setembro , tendo superado os resultados do período homólogo de 2019, pré-pandemia (de 131 milhões de euros).



A subir está também o BCP, com um ganho de 0,63% para os 15,9 cêntimos por ação. Ontem, o banco liderado por Miguel Maya emitiu 300 milhões de euros em dívida subordinada a 10 anos e meio. A colocação de obrigações decorreu quarta-feira, após o banco ter mandatado um sindicato bancário. O juro fixou-se em 4%, com a procura a quase duplicar a oferta.



Depois de uma sequência de quedas, esta manhã está a marcar o regresso dos CTT aos ganhos (0,97%). Também no verde estão a EDP e a Altri, que sobem ambas 0,2%.



No lado das quedas, a petrolífera Galp recua 0,51% para os 8,96 euros por ação, num dia em que os preços do petróleo estão em leve alta de olhos postos no presidente dos EUA, Joe Biden.



O líder da Casa Branca está a enfrentar pressão adicional por estes dias, devido à escalada da inflação - com os preços da energia a servirem de mote - com a interferência nas reservas de petróleo dos EUA em cima da mesa. Onze senadores democratas norte-americanos pressionaram Biden para agir, numa carta enviada esta semana.