Sonae supera resultados pré-pandemia com lucros de 158 milhões até setembro

Depois de sinalizar um regresso à normalidade no primeiro semestre, ao inverter os prejuízos, bastou um trimestre para a Sonae ir ainda mais longe, mesmo no contexto "desafiante" da pandemia. Com lucros de 158 milhões de euros até setembro, o grupo superou os resultados do período homólogo de 2019 (de 131 milhões de euros).





Um desempenho que surge depois de o volume de negócios consolidado ter atingido o "valor recorde" de 5.014 milhões de euros, na sequência de um aumento de 4,7% em termos homólogos, "sustentado principalmente pelos contributos positivos da Sonae MC e da Worten, que continuaram a reforçar as suas posições de liderança", informa o grupo, em comunicado enviado, esta quarta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





As vendas consolidadas online também não desiludiram, apesar de a base de comparação ser o "extraordinário" ano de 2020, com a Sonae a apontar que o crescimento de 29% figura como uma "evidência clara do sucesso na execução do trajeto digital da Sonae".





A rentabilidade operacional também sofreu melhorias: o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) subjacente aumentou 5,6% em termos homólogos para 415 milhões de euros, enquanto o EBITDA cresceu 23,1% para 531 milhões de euros, beneficiando adicionalmente das "mais-valias significativas da atividade de investimento".





O investimento total da Sonae nos primeiros nove meses do ano situou-se em 355 milhões de euros (com o capex operacional a aumentar 10,1% para 182 milhões de euros), com a aposta em fusões e aquisições a ascender a 174 milhões de euros.





Entre janeiro e setembro, o grupo fundado por Belmiro de Azevedo também apresentou uma "forte geração de liquidez, que atribuiu à "sólida performance dos negócios e pela atividade de gestão do portefólio", ao mesmo tempo que reduziu a dívida líquida (em 375 milhões de euros em termos homólogos para 857 milhões de euros).





Indicadores que, para a Sonae, conferem "uma posição financeira muito sólida que permite ao grupo enfrentar os desafios futuros e explorar oportunidades emergentes".