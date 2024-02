Lisboa prepara Carnaval no verde com pesos pesados a liderar

A bolsa portuguesa encerrou com a maior subida entre as principais praças europeias na véspera do Carnaval. O PSI avançou 1,11%, para os 6.194,21 pontos, com 15 cotadas no verde e apenas a Ibersol em queda.A impulsionar o índice estiveram três pesos pesados: o BCP, que ganhou 2,32%, para os 0,2602 euros, a EDP, com uma subida de 1,43%, até aos 3,838 euros, e a Galp, que avançou 1,39%, para 14,58 euros, no dia em que revelou ter lucrado mais de mil milhões de euros no ano passado A EDP Renováveis também fechou positiva, ao ganhar 0,78%, para os 14,205 euros, enquanto a Jerónimo Martins subiu 0,27%, fechando nos 21,94 euros.Nota ainda para a subida de 0,97% da Mota-Engil, para os 5,18 euros, no dia em que anunciou ter ganho mais um contrato no Peru, no valor de 115 milhões de euros A Ibersol destoou dos seus pares e caiu 1,2%, a valer 6.58 euros.