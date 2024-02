Mota-Engil ganha novo contrato de 115 milhões para barragem no Peru

A Mota-Engil assinou um contrato para a construção de uma barragem no Peru no valor de "cerca de 115 milhões de euros", informou esta segunda-feira a construtora nacional em comunicado enviado à CMVM.



O contrato foi adjudicado pela Minera Las Bambas e "corresponde à empreitada para a 'Construcción de la Etapa 6 de la Presa de Relavesa', mais uma fase dos trabalhos de desenvolvimento do projeto de Las Bambas (localizado a cerca de 560 km de Lima, a 4.000 metros de altitude, no interior sul do Peru) no qual a Mota-Engil Peru tem vindo a operar desde 2011".





"O contrato, com um valor inicial de cerca de 122 milhões de dólares, terá uma duração máxima de 50 meses", indica a empresa.A Mota-Engil sublinha que, com este contrato, "reforça a sua carteira de encomendas num dos seus mercados core, alcançando nestas primeiras semanas de 2024 cerca de 300 milhões de dólares de novas adjudicações".A 2 de fevereiro, dia em que assinou o contrato para a construção do Hospital de Lisboa Oriental, no valor de 380 milhões de euros , a empresa liderada por Carlos Mota dos Santos anunciou também a adjudicação de um contrato no valor de "cerca de 160 milhões de euros" para uma outra barragem no Peru por parte da