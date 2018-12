Lisboa recua antes do Natal em dia de perdas na Europa

O PSI-20 encerrou em queda de 0,21%, em linha com o resto da Europa. Isto numa sessão mais curta e com menor liquidez devido à época festiva.

A bolsa de Lisboa encerrou em queda, numa sessão que terminou mais cedo devido à época festiva e que foi marcada pela baixa liquidez, com o Natal a manter muitos investidores fora do mercado. Esta tendência ficou em linha com o que aconteceu nas restantes praças europeias.

As bolsas do Velho Continente ficaram sob pressão depois de Wall Street ter registado a maior queda semanal desde 2008, na semana passada.

"Há um conjunto de factores que provocou a recente aversão ao risco, incluindo o ligeiro desvio [do plano de subida dos juros] da Fed e ainda o encerramento parcial do governo norte-americano", afirmou Philip Shaw, economista da Investec, à Reuters. O director do orçamento da Casa Branca afirmou ontem que este "shutdown" pode durar até Janeiro.

Estes receios juntam-se à preocupação dos investidores quanto a um possível abrandamento da economia global. Para tentar calmar esta incerteza no mercado, o secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, contactou os presidentes executivos dos seis maiores bancos norte-americanos para tentar perceber qual o impacto das recentes quedas acentuadas em Wall Street nas instituições financeiras. E garantiu haver "muita liquidez disponível".

A bolsa nacional não escapou a esta tensão nos mercados internacionais. O PSI-20, o índice de referência nacional, fechou a recuar 0,21% para 4.640,14 pontos, com 10 cotadas em queda, seis em alta e duas inalteradas.

A pressionar seguiu sobretudo a EDP. A energética caiu 0,86% para 2,984 euros. Já o BCP desceu 0,61% para 22,7 cêntimos. Isto ao mesmo tempo em que a Jerónimo Martins recuou 0,69% para 10,105 euros.

A contrariar este sentimento negativo seguiu a EDP Renováveis. Depois de ter arrancado a sessão a cair quase 4%, a subsidiária da EDP conseguiu encerrar a sessão em alta de 1,67% para 7,60 euros.

A Galp Energia também valorizou - subindo 0,48% para 13,52 euros - num dia que até foi de perdas para os preços do petróleo. Em Londres, o Brent recuava 0,80% para 53,39 dólares por barril, enquanto, em Nova Iorque, o WTI cedia 1,47% para 44,92 dólares.