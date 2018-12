Mnuchin contacta grandes bancos para tentar acalmar o mercado

O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, contactou os presidentes executivos dos seis maiores bancos norte-americanos para tentar perceber qual o impacto das recentes quedas acentuadas em Wall Street nas instituições financeiras, de acordo com um tweet do responsável, publicado no domingo.

"Os CEO confirmaram que têm muita liquidez disponível", segundo o comunicado que foi divulgado em conjunto com o tweet de Mnuchin. O secretário do Tesouro também "confirma que não se verificou qualquer problema relativamente às margens e que os mercados continuam a funcionar de forma adequada".

Today I convened individual calls with the CEOs of the nation's six largest banks. See attached statement. pic.twitter.com/YzuSamMyeT — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 23 de dezembro de 2018



De acordo com o Tesouro dos EUA, o secretário ligou para Brian Moynihan, CEO do Bank of America, Michael Corbat, CEO do Citi, David Solomon, do Goldman Sachs, Jamie Dimon, do JP Morgan Chase, James Gorman, do Morgan Stanley, e para Tim Sloan, do Wells Fargo.

O comunicado adianta ainda que Mnuchin vai realizar, esta segunda-feira, 24 de Dezembro, uma reunião com o grupo de trabalho do presidente norte-americano sobre o desempenho dos mercados financeiros. O grupo inclui membros da Reserva Federal (Fed) dos EUA, da the Securities and Exchange Commission e da Commodity Futures Trading Commission.

"Continuamos a prever um crescimento económico forte nos EUA, com uma actividade robusta por parte dos consumidores e empresas", afirmou ainda o responsável, numa tentativa de acalmar os investidores que estão a assistir ao encerramento parcial de administrações federais norte-americanas. Este "shutdown" pode durar até Janeiro.

Este comunicado é também divulgado um dia depois de Mnuchin ter publicado vários tweets para tentar descansar os mercados - que na semana passada registaram o pior desempenho desde 2011 a nível global - quanto à intenção de Trump de despedir o presidente da Fed, Jerome Powell.

A imprensa norte-americana avançou no sábado que o presidente discutiu em privado a demissão do presidente do banco central pela sua decisão de aumentar as taxas de juro.



Em dois tweets, Steve Mnuchin cita a conversa que teve com Donald Trump. O presidente dos EUA disse ao secretário do Tesouro que está "totalmente contra" a política monetária da Fed, mas que não vai demitir Jerome Powell.

"Nunca sugeri demitir o presidente Jay Powell, nem acredito que tenho o direito de o fazer", disse Trump, de acordo com o tweet do seu secretário do Tesouro (equivalente a ministro das Finanças em Portugal). Mas o presidente dos EUA também reforçou as críticas à política monetária que está a ser implementada pela Fed. "Penso que a subida das taxas de juro e a redução do balanço são coisas terríveis para fazer nesta altura".