Lisboa recua mais de 1% para níveis de outubro. Grupo EDP pressiona

A bolsa de Lisboa contrariou o dia positivo vivido na maioria das praças europeias e terminou em queda. O PSI recuou 1,12%, para os 6.112,79 pontos, com apenas a Galp no verde, a REN e Greenvolt inalteradas e as restantes em território negativo.A maior queda do dia pertenceu à Mota-Engil, que tombou 3,42%, para os 5,09 euros. O movimento poderá decorrer de uma tomada de mais valias dos investidores após os fortes ganhos em bolsa da construtora.A pressionar o índice nacional estiveram, mais uma vez, as ações do grupo EDP. A casa-mãe caiu 2,48%, para os 3,808 euros, enquanto o braço verde cedeu 1,71%, fechando nos 14,05 euros. Ambas as cotadas encontram-se nos valores mais baixos desde finais de outubro.Entre os pesos pesados, além do grupo liderado por Miguel Stilwell, o BCP perdeu 1,58%, até aos 0,2551 euros, enquanto a Jerónimo Martins recuou 1,27%, terminando o dia nos 21,76 euros.A Galp contrariou a tendência do dia na praça nacional e avançou 0,46%, até aos 14,195 euros, à boleia do ganho de mais de 2% nos preços do petróleo.