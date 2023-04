Lisboa regressa da Páscoa a renovar máximos desde agosto

Após quatro dias sem negociar devido à Páscoa, a bolsa portuguesa acompanhou a maioria das principais praças europeias - a exceção foi Madrid - e fechou em terreno positivo. O PSI avançou 0,29%, para os 6.136,36 pontos, renovando máximos desde 26 de agosto do ano passado.Das 16 cotadas do principal índice nacional, nove encerraram com ganhos, cinco no vermelho e duas - Ibersol e EDP Renováveis - terminaram o dia inalteradas.A Altri liderou as subidas num dia em que a JB Capital reiterou a recomendação de "compra" para as ações da papeleira. A Altri fechou a ganhar 3,02%, para os 4,976 euros, máximo de praticamente três meses.Ainda pela positiva, destacaram-se a Mota-Engil, que terá desistido da corrida à privatização da Efacec , e a Semapa. A construtora avançou 2,14%, para 1,72 euros, enquanto a "holding" que é a maior acionista da Navigator, subiu 2,01%, até aos 14,18 euros.A dar força ao índice, a Jerónimo Martins valorizou 0,95%, para 21,34 euros, enquanto outros pesos pesados, como a Galp e o BCP, também registaram ganhos. A petrolífera subiu 0,78%, para 10,99 euros, e o banco liderado por Miguel Maya avançou 0,71%, fechando nos 0,2113 euros.A impedir melhor desempenho do PSI estiveram, sobretudo, a Nos, que caiu 1,71%, para 4,366 euros, bem como a EDP, que cedeu 0,32%, terminando a jornada a valer 5,056 euros.