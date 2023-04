Mota-Engil desiste da corrida à Efacec

A Mota-Engil não vai entregar uma proposta final para a compra da Efacec, avança o Eco. Segundo o jornal, a construtora, que é liderada por Carlos Mota dos Santos (na foto) optou por não apresentar uma "proposta vinculativa melhorada".



O Governo aprovou no início de março, em Conselho de Ministros, a passagem de cinco candidatos à segunda fase do processo de reprivatização de 71,33% da Efacec. O prazo final para apresentar uma proposta final termina esta segunda-feira, sendo que, com a Mota-Engil fora da corrida, mantêm-se a Mutares Iberia, a Oaktree Capital Management, a Oxy Capital e o agrupamento constituído pela Visabeira e pela Sodecia.



Segundo o Eco, as diferenças face às propostas iniciais deverão ser muito limitadas.



O Governo quer celeridade neste processo dadas as dificuldades de tesouraria da Efacec que obrigam o Estado a transferir para a empresa vários milhões de euros todos os meses.



Estado põe 14 milhões por mês na Efacec Leia Também afirmou o ministro da Economica, António Costa Silva, em meados de fevereiro.