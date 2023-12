Lisboa renova máximos de julho de 2014 com EDP Renováveis a comandar subidas

30 de janeiro de 2018, à boleia da notícia de que passará a integrar o Stoxx 600 a partir de 18 de dezembro.





A bolsa de Lisboa terminou o dia no verde, em linha com o desempenho da maior parte das restantes praças europeias. Osubiu 0,06% para 6.576,12 pontos, tendo voltado a renovarDas 16 cotadas que compõem o PSI, quatro fecharam com ganhos, oito com perdas e quatro inalteradas.cotada com mais peso no índice, foi a que mais valorizou, tendo subido 3,04% para 17,1 euros por ação. Trata-se do valor mais alto desde o final de agosto deste ano.Também aterminou o dia entre as empresas com maiores subidas no índice. A energética somou 1,16% para 6,96 euros, seguida pelae aA dona do Pingo Doce somou 0,26% para 23,58 euros, enquanto a petrolífera avançou 0,19% para 13,535 euros.Do lado das perdas, ofoi a cotada que mais caiu. O banco, que é liderado por Miguel Maya, deslizou 1,03% para 0,3275 euros, depois de ontem ter atingido o valor mais alto desdee aterminaram também o dia no vermelho, com quedas de 0,64% para 3,700 euros e de 0,53% para 3,362 euros, respetivamente. A, um dos cinco pesos pesados, deslizou 0,09% para 4,431 euros.Notícia atualizada às 16h53