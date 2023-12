Lisboa termina semana no vermelho pressionada pelo BCP

que a compra das ações da empresa concede o direito





A Greenvolt avançou 0,2% para 7,695 euros, renovando máximos de 3 de fevereiro.

A bolsa de Lisboa voltou esta sexta-feira às perdas, acumulando assim uma queda semanal de 2,13%, depois de quatro semanas de ganhos.Na Europa a negociação fez-se em terreno misto, com os investidores a virarem as atenções para o lado de lá do Atlântico, depois de o presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, ter afirmado que é "prematuro" pensar em cortes das taxas de juro de referência.O principal índice de referência, o, perdeu 1,21% para 6.426,97 pontos, com a larga maioria das cotadas no vermelho (13) e as restantes três ligeiramente em alta.A registar a maior queda do dia esteve o, que desvalorizou 3,27% para 0,2808 euros, já abaixo dos 0,3 euros por ação. A sessão desta sexta-feira antecede a entrada das ações do banco liderado por Miguel Maya no índice de referência europeu, Stoxx 600 , que acontece na segunda-feira.Já esta quinta-feira o único banco cotado tinha caído 3,68%, num dia em que os bancos da periferia europeia foram os mais penalizados da região, com os investidores a avaliarem o impacto de potenciais cortes das taxas de juro de referência pelo Banco Central Europeu, que levaram estas instituições a fortes resultados e ganhos em bolsa, na sua margem financeira.A impactar as ações do BCP poderá também ter estado um anúncio por parte do regulador financeiro da Polónia que indicou que quer falar com o novo governo sobre os empréstimos em francos suíços que afetam o Bank Millenium, de que o BCP é acionista maioritário, com 50,1%.Ainda no pódio das maiores quedas esteve aao descer 1,88% para 23 euros, acompanhada pelaa recuar 1,45%% para 13,28 euros, numa sessão em que o petróleo recua ligeiramente. A perder mais de 1% esteve também a, que caiu 1,36% para 0,907 euros.Entre os pesos pesados, arecuou 0,33% para 18,05 euros, após ter escalado quase 7% esta quinta-feira, registando o melhor dia do ano. Por sua vez, a casa-mãe, a, cedeu 0,22% para 4,584 euros. Ambas acompanharam o sentimento do setor das "utilities" (água, luz, gás) na Europa que desvaloriza 0,54%.Contra a tendência estiveram aque subiu 0,3% para 13,24 euros e aque somou 0,22% para 9,32 euros, ascendendo a máximos de mais de dois meses, no último dia em