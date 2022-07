Lisboa vive melhor dia em ano e meio com pleno de ganhos à boleia de Mattarella

O PSI terminou a derradeira sessão da semana a ganhar 2,83%, para os 5.914,67 pontos, naquele que foi o melhor dia para a bolsa portuguesa desde 6 de janeiro de 2021. Lisboa acompanhou a tendência positiva das principais praças europeias, com os investidores a respirarem de alívio após, para já, a crise política italiana ter sido evitada.Ontem, Mario Draghi pediu a demissão do cargo de primeiro-ministro após a dissidência do Movimento Cinco Estrelas, que integra a coligação de apoio ao governo. No entanto, o Presidente italiano, Sergio Mattarella, recusou a demissão do antigo presidente do Banco Central Europeu.Por cá, hoje todas as cotadas do índice nacional encerraram no verde.A estrela do dia foi o BCP, que escalou 6,2%, depois de ter sofrido quedas nos quatro primeiros dias da semana. A impulsionar esteve também a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, que avançou 4,55%.Altri, Sonae, CTT e Semapa registaram subidas de mais de 3%.No setor energético, a Galp ganhou 2,42%, a EDPR avançou 2,3%, enquanto a EDP subiu 1,86%. A Greenvolt recuperou parcialmente da queda da véspera, fechando nos 7,98 euros, a valorizar 1,27%. A REN foi a única cotada do PSI a ganhar menos de 1%, ficando-se por um ganho de 0,91%.