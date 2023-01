Wall Street fecha no verde em dia de atas da Fed. Tesla escala mais de 5%

3.852,97

Wall Street fechou a sessão no verde, numa sessão que teve como momento principal a divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed).O industrial Dow Jones subiu 0,40% para 33.269,77 pontos, enquanto o S&P500 arrecadou 0,75% parapontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,69% paraOs membros da Fed mantiveram na última reunião de dezembro o seu compromisso para com a política monetária restritiva, alertando para as desvantagens de um "alívio injustificado das condições financeiras". Além das atas da Fed, os investidores estiveram a reagir aos mais recentes dados sobre o mercado no trabalho nos EUA, que deu sinais que este se mantém robusto.O número de vagas de trabalho disponíveis em novembro 54 mil para 10,458 milhões em novembro, ficando assim abaixo do esperado, segundo a Reuters.Entre os principais movimentos de mercado, destacam-se as ações da Tesla, que somaram 5,12%, depois de esta terça-feira terem tombado para mínimos de agosto de 2020. A empresa foi impulsionada pela notícia de que Cathie Wood comprou mais ações da empresa no arranque deste ano.Por sua vez, a Salesforce avançou 3,55%, apesar de ter anunciado um corte na força de trabalho da empresa.Destaque ainda para a Microsoft, que caiu 4,37%, após o UBS ter revisto em baixa a recomendação da tecnológica de "comprar" para "manter".Por fim, a Meta subiu 2,11%, apesar da notícia de que a Irlanda aplicou uma coima de 390 milhões de euros ao grupo, por incumprimento de regas do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados , tanto no Facebook como no Instagram.