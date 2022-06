Lucro da CMVM dispara para 2 milhões de euros em 2021. Foram aplicadas 38 coimas

A Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) arrecadou 2,04 milhões de euros de lucro no ano passado, muito acima dos 56 mil euros obtidos em 2020. O ativo aumentou ligeiramente para 63,1 milhões de euros, segundo o relatório publicado pelo supervisor esta quinta-feira.O regulador aplicou 38 coimas ao longo do ano passado num monante total de 11,57 milhões de euros. O ano foi ainda marcado pela decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que confirmou a coima de 450 mil euros imposta à KPMG pela violação de normas de auditoria e prestação de informação falsa ao supervisor no âmbito do caso BES.O número de situações anómalas detetadas pelo regulador aumenaram de 526 em 2020 para 592 em 2021. "O número de operações suspeitas comunicadas também aumentou, em cerca de 28%, destacando-se o aumento das comunicações com origem em intermediários financeiros nacionais e com tipo de suspeita associada de manipulação de mercado", acrescenta a CMVM em comunicado.Por sua vez, a não renovação pelo regulador europeu para os mercados financeiros (na sigla inglesa ESMA) da medida de emergência covid que previa a redução de 0,2% para 0,1% do limiar de comunicação às autoridades competentes das posições líquidas curtas resultou na redução do número de comunicados sobre posições líquidas curtas, de 1.031 em 2020 para 541 em 2021.Já o número de reclamações dimiuiu 20% face a 2020 para 334 reclamações, 94% destas contra os intermediários financeiros e sociedades gestoras de organismos de invesimento coletivo.Por fim, no que toca à supervisão de emitentes, a CMVM aprovou 12 prospetos durante este período, um aumento de 75% face a 2019 e 40% relativamente a 2020.O ano foi ainda marcado pela conclusão de 10 associações de supervisão ligadas ao "Luanda Leaks"", tendo estas revelado irregularidades relacionadas com o incumprimento dos deveres dos auditores no que toca a combate e prevenção do branqueamento de capitais.