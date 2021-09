Lufthansa dispara 5,5% em bolsa antes do arranque do aumento de capital

A Lufthansa vai duplicar o capital e os investidores estão a mostrar um forte interesse pela operação. O anúncio foi feito no domingo e, apesar de a venda de novas ações só chegar ao mercado na quarta-feira, a reação já se fez sentir com a companhia aérea a valorizar mais de 5% esta segunda-feira na bolsa de Frankfurt.



A empresa liderada por Carsten Spohr vai emitir 597,7 milhões de novas ações a 3,58 euros cada uma, o que significa um desconto superior a 56% face ao preço de fecho das ações na bolsa de Frankfurt na sexta-feira, que se situou em 8,21 euros.



Os acionistas atuais vão receber um direito de subscrição por cada ação que detêm. Ou seja, poderão usar esse direito para comprar uma nova ação ou então vender os direitos e ficar com o encaixe, mas ver a sua posição acionista diluída. O período de subscrição decorre entre 22 de setembro e 5 de outubro, sendo que a negociação dos direitos arranca no mesmo dia, mas termina a 30 de setembro.





Em comparação com o preço teórico descontado dos direitos, a oferta representa um desconto de 39,3%, segundo as contas da própria empresa. Os investidores pareceram estar a considerar o preço interessante já que o movimento de compra levou a empresa a valorizar 5,53% para 8,66 euros por ação na sessão desta segunda-feira, contrariando a tendência negativa nos mercados europeus

A transação está subscrita na totalidade por um sindicato de 14 bancos. Em simultâneo, uma série de fundos e gestores ligados à BlackRock entraram num acordo secundário que totaliza 300 milhões, no qual se comprometem a exercer a totalidade dos direitos de subscrição. Também os membros do board da Lufthansa se comprometeram em subscrever na totalidade as ações correspondentes aos direitos que vão receber.



Após o aumento de capital, a Lufthansa vai contar com 1.195.485.644 ações ordinárias, o dobro das atuais 597.742.822. Os novos títulos vão ter os mesmos direitos económicos e de votação e deverão começar a negociar na bolsa de Frankfurt a 11 de outubro. No total, a Lufthansa espera encaixar 2,14 mil milhões de euros que vai usar para pagar antecipadamente o apoio público que recebeu no âmbito da pandemia.



"A empresa vai usar o encaixe líquido para reembolsar a Participação Silenciosa I do Fundo Económico de Estabilização da República Federal da Alemanha no valor de 1,5 mil milhões. Adicionalmente, pretende ter reembolsado a Participação Silenciosa II na totalidade de mil milhões de euros até ao final de 2021", diz a companhia aérea, acrescentando que pretende cancelar as linhas de crédito ainda disponíveis.



O CEO Carsten Spohr já tinha dito, em junho, pretender reembolsar antes das eleições na Alemanha (marcadas para 26 de setembro) o dinheiro que a empresa recebeu devido à pandemia. A maior companhia aérea da Alemanha recebeu um pacote de apoio público de 9 mil milhões de euros, com a contrapartida do Estado alemão ficar com uma participação de 20% no capital da empresa.