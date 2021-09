Europa arranca semana no vermelho. Ouro desvaloriza à espera de pistas da Fed

09h09

Praças europeias pintadas de vermelho. Stoxx 600 com maior deslize desde julho

Os receios vindos da China, onde as atenções estão viradas para as preocupações ligadas ao Evergrande, e ainda as expectativas em torno da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos estão a pesar neste arranque da semana. Vários índices europeus estão a registar quedas acima de 1%.



O Stoxx 600, o índice que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa, está a desvalorizar 1,61% para 454,39 pontos, o maior deslize desde o mês de julho.



Todos os setores estão no vermelho esta manhã, com o setor mineiro a pressionar e a liderar as quedas nesta altura. O setor automóvel e a banca também registam quedas acima de 2% (2,53% e 2,3%, respetivamente).



O setor das "utilities" é aquele que regista a menor queda, a ceder 0,77%.



Entre os principais índices, o alemão DAX é aquele que mais cai, ao depreciar 1,99%. À semelhança do PSI-20 ou do inglês FTSE, também o índice alemão tem hoje novidades, com a estreia de mais dez cotadas, como a Zalando, a Airbus ou a Porsche.



O índice espanhol IBEX cai 1,25%, o francês CAC 40 deprecia 1,91% e o inglês FTSE 100 cai 1,16%. Em Lisboa, o PSI-20 deprecia 1,17%, no dia em que passa a contar com 19 cotadas.