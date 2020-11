Mais de um terço das cotadas do PSI-20 tem apostas curtas

Desde agosto de 2017 que não havia tantas empresas com apostas negativas na bolsa portuguesa. Galp, Jerónimo Martins e Mota-Engil são as novas “aquisições” para ganhar com a queda dos títulos.

Mais de um terço das cotadas do PSI-20 tem apostas curtas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.