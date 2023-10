Maré verde em Lisboa. BCP, JM e CTT dão gás à bolsa

Leia Também Banca polaca lidera ganhos no Stoxx 600 à boleia das eleições e contagia BCP



A banca polaca está em alta e lidera os ganhos do Stoxx 600, um dia depois das eleições legislativas no país. As sondagens apontam para que a Coligação Cívica, em conjunto com outros dois partidos, tenha alcançado uma maioria parlamentar. De acordo com a Bloomberg Intelligence, o setor acredita que este novo Governo "possa flexibilizar o regime de regulação bancária".

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta segunda-feira em terreno positivo, com o PSI a avançar 1,21% para 6116,56 pontos, acompanhando o bom desempenho das restantes praças europeias. Das 16 cotadas, 13 registaram ganhos, incluindo todos os pesos-pesados da bolsa nacional.Os CTT lideraram os ganhos, valorizando 3,40% para 3,50 euros. BCP e Jerónimo Martins completaram o pódio, trepando 2,82% para 0,28 euros e 2,61% para 20,04 euros, respetivamente, contagiados pelo bom desempenho da bolsa polaca, já que ambos têm investimentos na Polónia.Também as energéticas fecharam todas com bom desempenho, lideradas pela Greenvolt, que ganhou 1,56%. A EDP subiu 1,16%, a REN valorizou 0,62%, a EDP Renováveis escalou 0,45% e a Galp avançou 0,27%, isto num dia em que uma explosão na sua refinaria em Sines fez um ferido.Ainda em terreno positivo fecharam a Nos (+0,64%), a Sonae (+0,60%), a Altri (+035%) e a Navigator (+0,21%).A Ibersol manteve-se inalterada e a Corticeira Amorim e a Semapa fecharam a sessão com perdas de 0,43% e 0,15%, respetivamente.