Martifer dispara mais de 17% após resultados

As acções da Martifer estão a disparar na bolsa de Lisboa, depois de a empresa ter anunciado ontem que registou um resultado líquido positivo em 2017 pela primeira vez em oito anos.

Os títulos da companhia controlada pelos irmãos Carlos e Jorge Martins estão a valorizar 17,26% para 39,4 cêntimos, o valor mais elevado desde 30 de Janeiro.

Em apenas duas horas de negociação já trocaram de mãos 81.874 acções, o dobro da média diária dos últimos seis meses (40.752).

A Martifer revelou ontem que obteve lucros de 6,5 milhões de euros em 2017, o que compara com os prejuízos de 43,6 milhões de euros no ano anterior, de acordo com o comunicado enviado à CMVM.

A empresa fechou o ano com uma dívida líquida de 189 milhões de euros, o que representa uma redução de cerca de 47 milhões de euros face ao ano de 2016.

A valorização actual, eleva para 19,33% a subida acumulada desde o início do ano.