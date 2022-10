Menos de dez anos e 140 caracteres depois Twitter sai de bolsa. Eis os momentos mais marcantes

Menos de dez anos e 140 carateres depois, o Twitter abandonou esta sexta-feira a nova-iorquina Times Square, onde era cotado no Nasdaq Composite. Desde a sua entrada em bolsa em 2013, a empresa valorizou cerca de 106%, tendo, no entanto, alcançado um crescimento médio de 8,4% ao ano, abaixo do retorno anual de 11% do S&P 500. Para os analistas o percurso da rede social parece ter sido medíocre, sobretudo quando comparado com os seus rivais.