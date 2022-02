Meta perde num dia mais do que valem a Nike, a Pepsi ou a Oracle. Wall Street derrapa

Os principais índices bolsistas norte-americanos regressaram às quedas, arrastados pelo mau desempenho do setor tecnológico, que foi alvo do pior selloff desde o outono de 2020.

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,45% para 35.111.16 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 2,44% para 4.477,44 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a afundar 3,74% para 13.878,82 pontos.

A pressionar a sessão esteve sobretudo a Meta Plattforms, dona do Facebook e Instagram, cujos resultados do quarto trimestre e "guidance" para o trimestre em curso desiludiram os investidores. A empresa liderada por Mark Zuckerbeg reportou as suas contas ontem, depois do fecho de Wall Street, e hoje acompanhou a tendência de queda do "after-hours" de quarta-feira.

A Meta fechou a sessão de hoje a mergulhar 26,39% para 237,76 dólares e perdeu 251,77 mil milhões de dólares de capitalização bolsista, o que é superior ao que valem a maioria das empresas – o "market cap" de empresas como a Nike, Oracle ou PepsiCo anda perto, mas não chega lá.

Segundo a CNN, apenas 31 cotadas nos EUA valem mais do que o montante que a Meta hoje perdeu em valor de mercado.

Esta má performance da dona do Facebook acabou por arrastar as restantes cotadas do setor.



A Meta viu o seu "market cap" cair para 646,7 mil milhões de dólares, sendo ultrapassada pela BerkshireHathaway de Warren Buffett. Ainda assim, a dona do Facebook é a oitava empresa mais valiosa das cotadas nos EUA.

A empresa de streaming de música e podcasts Spotify, por seu lado, também afundou –encerrou a cair 16,79% – à conta das previsões que sugerem um abrandamento do crescimento nos próximos meses.

"A Spotify, tem estado envolvida numa polémica com o anfitrião do popular podcast norte-americano Joe Rogan. As ações da empresa também estiveram a desvalorizar hoje devido às suas previsões negativas, que anunciam um abrandamento no crescimento para os próximos meses", segundo os analistas do XTB.

As principais tecnológicas norte-americanas já reportaram as suas contas, faltando a Amazon – que o fará hoje depois do fecho da sessão em Wall Street.

De acordo com os dados da Refinitiv, quase metade das empresas do S&P 500 que já reportaram resultados na atual "earnings season" apresentaram lucros – e destas, 77,1% superaram as estimativas dos analistas, uma percentagem abaixo dos 84% contabilizados nos últimos quatro trimestres.