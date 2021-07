MFS reduz para menos de 5% na Galp

A Massachusetts Financial Services Company (MFS) reduziu no passado dia 8 de julho a sua posição na Galp Energia para menos de 5%, informou em comunicado à CMVM a petrolífera liderada por Andy Brown.

Na sequência desta operação, a gestora de investimentos norte-americana passou a deter uma posição de 4,97%, mantendo assim uma participação qualificada na empresa.





O principal accionista da Galp é a Amorim Energia, com 33,34%, seguindo-se a Parpública – que gere participações financeiras do Estado português em várias empresas – com 7,48%.

Os outros acionistas com participações qualificadas na petrolífera, além da MSF com 4,97%, são o T. Rowe Price Group (5,02%), a BlackRock (4,998%), The Bank of New York Mellon Corporation (2,30%) e a sua subsidiária Walter Scott & Partners (2%), Black Creek Investment Management (2,030%) e a Lazard Asset Management (2,02%).

A Galp encerrou a sessão desta terça-feira a ceder 0,47% para 8,8360 euros.