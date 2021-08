Massachusetts Financial Services aumenta participação na Galp para 5%

Leia Também MFS reduz para menos de 5% na Galp

A Massachusetts Financial Services Company (MSF) aumentou no dia 30 de julho a participação que detém na Galp, conforme indicou a empresa liderada por Andy Brown em comunicado à CMVM esta terça-feira.A gestora de investimentos norte-americana "aumentou a sua participação na Galp de 4,97% para 5,00%, acima do limite de 5,0%".A MSF tinha reduzido a participação na Galp para menos de 5% no início do mês de julho, conforme foi indicado em informação disponibilizada à CMVM a 13 de julho. Nessa altura, a empresa passou a deter uma participação abaixo de 5%, nesse caso, de 4,97%.O principal accionista da Galp é a Amorim Energia, com 33,34%, seguindo-se a Parpública – que gere participações financeiras do Estado português em várias empresas – com 7,48%.