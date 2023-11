Microsoft apanha onda da IA para novo máximo

A gigante tecnológica – a segunda maior cotada em Wall Street – está a menos de três dólares de renovar máximos. Analistas e investidores entusiasmaram-se com as contas acima do esperado, antecipando agora que cada ação ultrapasse os 405 dólares.



A faturação da inteligência artificial e nuvem da Microsoft superou em 700 milhões de dólares o esperado. Lucy Nicholson/Reuters Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 08 de Novembro de 2023 às 23:20







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A Nvidia tem sido vista como a estrela da corrida à inteligência artificial (IA), mas o “rally” é mais alargado, abrangendo cotadas de diferentes dimensões – incluindo as gigantes tecnológicas. A Microsoft já valorizou cerca de 10% desde que apresentou resultados há duas semanas e está próxima de renovar máximos na bolsa de Nova Iorque.



... ... Saber mais Microsoft Nvidia

Microsoft apanha onda da IA para novo máximo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Microsoft apanha onda da IA para novo máximo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar