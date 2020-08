Mota-Engil dispara mais de 15% com entrada dos chineses da CCCC

A Mota-Engil está a registar fortes ganhos em bolsa esta quinta-feira, 27 de agosto, depois de ter anunciado um acordo estratégico com a quarta maior construtora do mundo que passará a ser acionista da empresa, com uma participação de mais de 30%.

Os títulos da empresa liderada por Gonçalo Moura Martins sobem 10,64% para 1,602 euros, mas já valorizaram um máximo de 15,61% para 1,674 euros, o valor mais elevado desde 20 de fevereiro.

Só na primeira hora de negociação, já trocaram de mãos mais de 2 milhões de títulos da Mota-Engil, quando a média diária dos últimos seis meses não vai além de 1,34 milhões.

Esta manhã, antes da abertura do mercado, a Mota-Engil revelou estar na fase final de negociação de um acordo de parceria estratégica e investimento com "um dos maiores grupos de infraestruturas do mundo (top 5), com uma atividade significativa a nível mundial", que se irá tornar "um acionista relevante e um parceiro de longo prazo" do grupo hoje controlado pela família de António Mota.





No comunicado enviado à CMVM, a Mota-Engil não identifica o novo acionista, mas o Negócios sabe tratar-se da China Communications Construction Company (CCCC), a quarta maior construtora do mundo com a qual o grupo português assinou em abril de 2019 uma parceria estratégia, e com quem tem concorrido em consórcio a projetos de grande dimensão este ano.

No âmbito deste acordo, a CCCC vai adquirir uma posição na Mota-Engil à holding da família Mota e participar num aumento de capital, assegurando mais de 30% do grupo, enquanto a Mota Gestão e Participações reduz para 40%.

Também esta manhã, a construtora portuguesa anunciou que fechou os primeiros seis meses deste ano com prejuízos de 5 milhões de euros.